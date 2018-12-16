Премьера семейного фэнтези "Только чудо" состоится в марте
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.
"Только чудо" создается при поддержке Госкино, а также Министерства культуры Украины.
Это история о юноше Северине и его сестре Анике, которые ради спасения больного отца преодолевают ряд испытаний и попадают в водоворот приключений.
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Рискуя собой, парень спасает жизнь отцу. При этом Северину придется бороться с фантастическими зверями и "плохими парнями" и одержать победу и сердце любимой Софии.
События фильма разворачиваются в канун праздника Николая.
Государственной финансовой поддержки картины - 43,95 млн грн. Общая стоимость производства фильма составляет 61,65 млн грн.
- Съемки проходили в Украине - основную съемочную площадку построили в Буковеле, а также в Исландии . Одну из завершающих сцен украинского фильма-фэнтези "Только Чудо" снимали в павильоне в Киеве.
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