Премьера семейного фэнтези "Только чудо" состоится в марте

16 декабря, 2018, 10:51

Украинское семейное фэнтези "Только Чудо" появится на широких экранах 7 марта 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Только чудо" создается при поддержке Госкино, а также Министерства культуры Украины.

Это история о юноше Северине и его сестре Анике, которые ради спасения больного отца преодолевают ряд испытаний и попадают в водоворот приключений.

Читайте также: Аквамен, Человек-паук и рождественская комедия с Вирастюком. Новые кинопремьеры недели

Рискуя собой, парень спасает жизнь отцу. При этом Северину придется бороться с фантастическими зверями и "плохими парнями" и одержать победу и сердце любимой Софии.

События фильма разворачиваются в канун праздника Николая.

Государственной финансовой поддержки картины - 43,95 млн грн. Общая стоимость производства фильма составляет 61,65 млн грн.