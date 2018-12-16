Порошенко призывает Раду в феврале принять "евроатлантические" поправки в Конституцию
Об этом президент Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, заявил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Принятые несколько недель назад поправки в Конституцию, фиксирующие наш курс на вступление в Европейский Союз и членство в НАТО являются частью этой стратегии (на противодействие российской агрессии, - ред.) Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала эти поправки во втором чтении. надеюсь, что это будет сделано, поскольку уже дважды Верховная Рада конституционным большинством поддержала эти изменения в Основной закон, и надеюсь, что в феврале они уже вступят в силу", - заявил Порошенко.
По его словам, в данном случае речь идет о стратегических вехах, которые Украина прошла за последние 5 лет и следующие пять лет будут еще более важными.
- Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду "евроатлантические" поправки в Конституцию. Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал поддержать внесенные президентом поправки.
- У Порошенко объяснили, что для внесения в Конституцию указанных изменений проводить референдум не нужно .
- Конституционный суд Украины признал законными "евроатлантические" изменения в Конституцию.
- 22 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО).
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-