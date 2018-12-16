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Порошенко призывает Раду в феврале принять "евроатлантические" поправки в Конституцию

Порошенко будет настаивать на принятии Верховной Радой в феврале во втором чтении поправок к Конституции, фиксирующих курс на вступление Украины в ЕС и членство в НАТО

Об этом президент Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, заявил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Принятые несколько недель назад поправки в Конституцию, фиксирующие наш курс на вступление в Европейский Союз и членство в НАТО являются частью этой стратегии (на противодействие российской агрессии, - ред.) Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала эти поправки во втором чтении. надеюсь, что это будет сделано, поскольку уже дважды Верховная Рада конституционным большинством поддержала эти изменения в Основной закон, и надеюсь, что в феврале они уже вступят в силу", - заявил Порошенко.

По его словам, в данном случае речь идет о стратегических вехах, которые Украина прошла за последние 5 лет и следующие пять лет будут еще более важными.

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