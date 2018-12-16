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Порошенко рассказал, когда начал заниматься объединением украинского православия

Первая встреча со Вселенским патриархом состоялась в начале 2016

Об этом он сказал на пресс-конференции в Художественном арсенале, сообщает Еспресо.TV .

"Я подчеркнул, что начал этим заниматься с 2014 года. Первая встреча со Вселенским патриархом по этому поводу состоялась в начале 2016 года и продолжались регулярные встречи и консультации. Потому сам факт приезда президента на Фанар является фактом достаточно публичным и потребовалось 2 года для того, чтобы мы вышли в публичную плоскость", - сказал он.

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