Павликовский и его "Холодная война" получили "европейского Оскара"

16 декабря, 2018, 10:11

Фильм "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского признан лучшим европейским фильмом 2018 года по версии Европейской киноакадемии

Об этом передает Интерфакс-Украина .

Павликовский также получил награды за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

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Исполнительница главной роли в "холодной войне" Иоанна Кулиг получила премию за лучшую женскую роль, победителем в номинации "лучший актер" стал Марчелло Фонте за картину "Догмен".

Церемония награждения состоялась вечером 15 декабря в Севилье.