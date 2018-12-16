Павликовский и его "Холодная война" получили "европейского Оскара"
16 декабря, 2018, 10:11
Фильм "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского признан лучшим европейским фильмом 2018 года по версии Европейской киноакадемии
Об этом передает Интерфакс-Украина .
Павликовский также получил награды за лучшую режиссуру и лучший сценарий.
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Исполнительница главной роли в "холодной войне" Иоанна Кулиг получила премию за лучшую женскую роль, победителем в номинации "лучший актер" стал Марчелло Фонте за картину "Догмен".
Церемония награждения состоялась вечером 15 декабря в Севилье.
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