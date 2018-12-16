Патриарх Варфоломей пригласил Епифания на получение Томоса

16 декабря, 2018, 08:06

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания в Стамбул для получения Томоса

Об этом пресс-служба Константинопольского патриархата информирует в Facebook.

"Вселенский патриарх Варфоломей пригласил его блаженство Епифания провести божественную литургию на Фанаре (район Стамбула, где находится резиденция Вселенского патриарха, - ред.) на большом празднике Богоявления и доставить ему Томос создания новой сестринской Автокефальной Церкви", - говорится в сообщении.

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У христиан западного обряда Богоявления ежегодно празднуется 6 января (по григорианскому календарю), у христиан восточного обряда - 19 января (по юлианскому календарю).

Напомним, вчера вечером во время своего выступления на Софийской площади президент Петр Порошенко сообщил о запланированной в январе 2019 года своей совместной с Епифанием поездке за Томосом.