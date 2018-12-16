Патриарх Варфоломей пригласил Епифания на получение Томоса
Об этом пресс-служба Константинопольского патриархата информирует в Facebook.
"Вселенский патриарх Варфоломей пригласил его блаженство Епифания провести божественную литургию на Фанаре (район Стамбула, где находится резиденция Вселенского патриарха, - ред.) на большом празднике Богоявления и доставить ему Томос создания новой сестринской Автокефальной Церкви", - говорится в сообщении.
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У христиан западного обряда Богоявления ежегодно празднуется 6 января (по григорианскому календарю), у христиан восточного обряда - 19 января (по юлианскому календарю).
Напомним, вчера вечером во время своего выступления на Софийской площади президент Петр Порошенко сообщил о запланированной в январе 2019 года своей совместной с Епифанием поездке за Томосом.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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