Opera выпустила первый "крипто-браузер". Что это
16 декабря, 2018, 07:30
Opera выпустила первый браузер на Android с поддержкой технологии Web 3.0 и встроенным криптокошельком
Об этом пишет TechCrunch.
Новая версия браузера Opera для Android поддерживает популярный протокол Ethereum Web3 API, который позволяет пользователям осуществлять транзакции в криптовалюте, а разработчикам - создавать децентрализованные приложения (Dapps), которые используют на практике преимущества данной технологии. Новая Opera уже доступна для бесплатной загрузки в Play Store.
Сроком Web 3.0 называют совокупность технологий на стыке криптовалюты, блокчейна и распределенных систем, расширяющих возможности современного интернета.
В следующем году компания Opera планирует ввести поддержку Web 3.0 и в свой десктопный браузер для Windows, Mac и Linux.
- Более 500 000 пользователей Android загрузили на свои смартфоны "вредные" приложения под видом игр с Google Play. Узнайте, какие программы являются опасными
- Предупреждение для пользователей Apple: буква "d" не всегда буквой "d", если она отображается в адресной строке Safari, и может представлять угрозу
- 86% лучших VPN-приложений опасны. Разработчиками 60% лучших бесплатных мобильных VPN-приложений в Google Play Store и Apple Play Store есть граждане Китая, и в большинстве таких приложений очень слабая политика конфиденциальности данных пользователей
- Пользователей Instagram проинформировали об уязвимости в безопасности соцсети, которая может привести к открытию их личных паролей широкой общественности
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-