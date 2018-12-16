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Opera выпустила первый "крипто-браузер". Что это

Opera выпустила первый браузер на Android с поддержкой технологии Web 3.0 и встроенным криптокошельком

Об этом пишет TechCrunch.

Новая версия браузера Opera для Android поддерживает популярный протокол Ethereum Web3 API, который позволяет пользователям осуществлять транзакции в криптовалюте, а разработчикам - создавать децентрализованные приложения (Dapps), которые используют на практике преимущества данной технологии. Новая Opera уже доступна для бесплатной загрузки в Play Store.

Сроком Web 3.0 называют совокупность технологий на стыке криптовалюты, блокчейна и распределенных систем, расширяющих возможности современного интернета.

В следующем году компания Opera планирует ввести поддержку Web 3.0 и в свой десктопный браузер для Windows, Mac и Linux.

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