Opera выпустила первый "крипто-браузер". Что это

16 декабря, 2018, 07:30

Opera выпустила первый браузер на Android с поддержкой технологии Web 3.0 и встроенным криптокошельком

Об этом пишет TechCrunch.

Новая версия браузера Opera для Android поддерживает популярный протокол Ethereum Web3 API, который позволяет пользователям осуществлять транзакции в криптовалюте, а разработчикам - создавать децентрализованные приложения (Dapps), которые используют на практике преимущества данной технологии. Новая Opera уже доступна для бесплатной загрузки в Play Store.

Сроком Web 3.0 называют совокупность технологий на стыке криптовалюты, блокчейна и распределенных систем, расширяющих возможности современного интернета.

В следующем году компания Opera планирует ввести поддержку Web 3.0 и в свой десктопный браузер для Windows, Mac и Linux.