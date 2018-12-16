Нет гендерным стереотипам: в Британии вводят новые запреты для рекламы

16 декабря, 2018, 15:05

В рекламе запретят изображать людей, которые не могут справиться с определенной работой или проблемой из-за пола

Об этом пишет The Guardian.

Британский комитет по стандартам рекламы (ASA) запретил использовать в рекламных роликах сюжеты, где женщина не может припарковать машину или мужчина отказывается выполнять работу по дому. ASA использует систему саморегуляции, но все основные рекламодатели подписали свой код практики.

Таким образом британские компании больше не смогут создавать рекламные ролики, изображающие мужчин и женщин, занимающихся гендерно-стереотипной деятельностью.

Как часть консультаций перед запретом в комитете рассматривали ролик, где мать пытается организовать Рождество, а отец сидит возле телевизора. Подобные изображения могут быть запрещены по новым правилам, хотя многие представители общественности считают, что такое изображение является одновременно сексистским и реалистичным.

Другие примеры рекламы, которые будут запрещены, включают те, где презирают мужчин за выполнение стереотипно "женских" ролей или задач; объявления, подчеркивающие контраст между стереотипной личностью мальчика и девочки; рекламные объявления, направленные на материнство, где предполагается что дом и дети являются приоритетом для женского эмоционального благополучия.

В Великобритании опасаются, что стереотипизация влияет на несправедливую оплату труда и наносит психологический вред. Новыми правилами также запрещена реклама, которая обещает, что трансформация тела гарантирует успех в романтических отношениях.

"Изменение стандартов не положит конец гендерному неравенству, но мы знаем, что реклама может усилить вредные гендерные стереотипы, которые ограничивают выбор людей и их потенциал", - пояснила сотрудница комитета Элла Смилли, которая разрабатывала новые стандарты.

Смилли считает, что нет ничего плохого в изображении гендерно-стереотипной работы, например уборки. Но если реклама показывает, что женщина одна наводит порядок в доме, а мужчина в этот момент отдыхает, тогда это проблема.

В комитете подчеркнули, что не запрещена реклама с участием привлекательных, успешных или здоровых людей, например в рекламе парфюмерии, если она не укрепляет вредные стереотипы.