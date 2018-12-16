NASA показало спутниковые фото зонда InSight на поверхности Марса

Об этом говорится на сайте космического агентства.

Кроме самого исследовательского аппарата, который выглядит как пятно зеленого цвета, в кадр попали части посадочного механизма,

InSight - это прорывное миссия, спроектированная для изучения внутренностей планеты, марсианской коры и "марсотрусов". Все это нужно изучать, если мы хотим понять, как сформировались скалистые планеты, вроде Марса и Земли.

Точное местоположение аппарта на поверхности Марса.