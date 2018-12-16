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NASA показало спутниковые фото зонда InSight на поверхности Марса

NASA сделало снимки нового зонда InSight, который недавно приземлился на поверхность красной планеты

Об этом говорится на сайте космического агентства.

Кроме самого исследовательского аппарата, который выглядит как пятно зеленого цвета, в кадр попали части посадочного механизма,

InSight - это прорывное миссия, спроектированная для изучения внутренностей планеты, марсианской коры и "марсотрусов". Все это нужно изучать, если мы хотим понять, как сформировались скалистые планеты, вроде Марса и Земли.
Точное местоположение аппарта на поверхности Марса.

Запуск миссии успешно осуществили 5 мая 2018, приземление же на поверхность Марса состоялась в понедельник, 26 ноября.

Подробнее о миссии вы можете узнать в материале " Прободная миссия на Марс в комиксах. Все и немного больше о" кроте "NASA - InSight ".

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