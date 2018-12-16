NASA показало спутниковые фото зонда InSight на поверхности Марса
16 декабря, 2018, 09:00
NASA сделало снимки нового зонда InSight, который недавно приземлился на поверхность красной планеты
Об этом говорится на сайте космического агентства.
Кроме самого исследовательского аппарата, который выглядит как пятно зеленого цвета, в кадр попали части посадочного механизма,
InSight - это прорывное миссия, спроектированная для изучения внутренностей планеты, марсианской коры и "марсотрусов". Все это нужно изучать, если мы хотим понять, как сформировались скалистые планеты, вроде Марса и Земли.
Точное местоположение аппарта на поверхности Марса.
Запуск миссии успешно осуществили 5 мая 2018, приземление же на поверхность Марса состоялась в понедельник, 26 ноября.
Подробнее о миссии вы можете узнать в материале " Прободная миссия на Марс в комиксах. Все и немного больше о" кроте "NASA - InSight ".
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