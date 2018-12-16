На Одесчине нашли мертвым пропавшего пограничника

16 декабря, 2018, 19:26

В Одесской области нашли мертвым пограничника, пропавшего 16 декабря во время несения службы

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В результате длительных поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельным ранением в нескольких километрах от места несения службы. По предварительному изучению обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", - написал Слободян.

По факту смерти пограничника возбуждено уголовное дело, Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.