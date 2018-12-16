На Одесчине нашли мертвым пропавшего пограничника
16 декабря, 2018, 19:26
В Одесской области нашли мертвым пограничника, пропавшего 16 декабря во время несения службы
Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
"В результате длительных поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельным ранением в нескольких километрах от места несения службы. По предварительному изучению обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", - написал Слободян.
По факту смерти пограничника возбуждено уголовное дело, Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.
- Напомним, 15 декабря в Житомирской области во время плановых полетов разбился военный самолет Су-27, пилот погиб.
- Военная прокуратура центрального региона назвала имя пилота, погибшего в катастрофе истребителя Су-27 на Житомирщине.
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