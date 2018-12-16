На катерах ВМС Украины установят немецкие гидроакустические станции

16 декабря, 2018, 08:31

На малых бронированных артиллерийских катерах и десантно-штурмовых катерах "Кентавр-ЛК" будут устанавливать гидроакустические станции (ГАС) немецкого производства

Об этом заявил заместитель генерального директора - главный конструктор "Кузницы на Рыбацком" Сергей Белозубенко в эфире "5 канала", сообщает Украинский милитаристский портал .

Они будут использоваться во время стоянки катеров в рамках противодиверсионных мероприятий и с возможностью использования катеров как противодиверсионных плавсредств.

"Это многофункциональные катера, противодиверсионные средства планируется устанавливать на всех МБАКах, на всех артиллерийских катерах и на всех "Кентаврах". В основном они применяются во время стоянки судна", - рассказал Белозубенко.

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Отвечая на вопрос, почему отказались от отечественной ГАС "Тронка", главный конструктор "Кузницы на Рыбацком" отметил:

"Тронка" не выдала ожидаемых от нее результатов, и мы вынуждены применять гидроакустические станции из Германии Cerberus. Ее протестировали в прошлом году, и она показала очень хорошие результаты. Поэтому мы закупаем эти станции сейчас в Германии".

Эта станция позволяет выявлять водолаза с аквалангом замкнутого цикла в радиусе 700 метров и в автоматическом режиме сообщать оператору.

Ее рабочие температуры от -2 ° до 35 ° по Цельсию.

Рабочие глубины от 2 до 50 м.

Угол обзора по горизонтали: 360 °.