На одном из телеканалов готовят информационную провокацию против "Народного фронта", - заявление партии

16 декабря, 2018, 16:07

Телевизионный канал, принадлежащий соратнику Виктора Медведчука, готовит низкопробную информационную грязь против руководителя фракции "Народный фронт" - Максима Бурбака

Об этом сообщает "Народный фронт" .

"112 канал", который формально принадлежит близкому соратнику Виктора Медведчука, а реально самому "куму Путина", сегодня запустил в эфир анонс программы о лидере парламентской фракции "Народный фронт" Максиме Бурбаке.

Содержание и стилистика самого анонса четко свидетельствуют о низкопробной информационной грязи. Ничего другого наша политическая сила от телеканала Путина-Медведчука не ждала. На войне как на войне - враг стремится уничтожить патриотические украинские силы.

В то же время партия "Народный фронт" и фракция никогда не пойдут на компромиссы с теми, кто занимается пропагандистской подрывной работой против нашей страны.

Мы неоднократно требовали отстранения Медведчука от участия в Трехсторонний контактной группе от Украины, прекращении его беспрепятственных перелетов в Москву под прикрытием освобождения украинских заложников, а на самом деле для получения очередных инструкций от Путина для реализации реваншистских планов в Украине.

Наша фракция систематически призывает Службу безопасности Украины расследовать деятельность Медведчука. Мы поддержали решение Верховной Рады Украины по рассмотрению СНБО вопроса о введении санкций против телеканалов, которые действуют в интересах страны агрессора. Именно "Народный фронт" объявил бойкот каналам Путина-Медведчука.

В то же время, не может не вызывать возмущения то, что в украинской власти продолжают оставаться те, кто выдал "охранную грамоту" куму Путина. Некоторые депутаты от демократических сил, вопреки публичным заявлениям, продолжают ходить на программы антиукраинских каналов за куском продажной публичности.

Поэтому "Народный фронт" повторяет свое требование - проявить политическую волю и законно, с привлечением соответствующих государственных структур, защитить Украину от информационной агрессии на нашей территории.

Мы обращаемся к лидерам патриотических сил открыто заявить о бойкоте информационных рупоров Кремля, призываем отреагировать СНБО и требуем от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания рассмотреть нарушения стандартов журналистики каналами Медведчука и принять предусмотренные законом меры.