Что просили дети у Санты 120 лет назад. В Британии нашли старое письмо маленькой девочки

16 декабря, 2018, 14:00

В Великобритании случайно нашли письмо маленькой девочки в Санта-Клауса, датированное 2 декабря 1898 года

Об этом сообщает BBC.

Марджори из города Истборн написала письмо Санта-Клаусу с просьбой нескольких новогодних подарков.

Девочка просила:

Игрушечных утку и цыпленка; Рождественский чулок для подарков; Кусок ленты; Мячик для ее кошки по имени Киттикинс.

Получила ли девочка указанные подарки, неизвестно. Письмо около 120 лет пролежало в книге. Его нашли, когда книгу отдали на благотворительность. Теперь рукопись выставлена ​​в магазине игрушек в городе Кентербери.

Сотрудница магазина Лили Бирчел, чей отец и нашел письмо, рассказала о намерении найти потомков семьи Марджори и вернуть им рукопись. Бирчел увидела в письме девочки дух Рождества: "Скромные подарки, настоящее чувство волшебства и вера".

Однако найти потомков Марджори весьма проблематично. В письме указано, что девочка жила на улице Энис-роуд в Истборне, однако эту часть города разбомбили во время Первой мировой войны и позже полностью перестроили.