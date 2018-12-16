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Что просили дети у Санты 120 лет назад. В Британии нашли старое письмо маленькой девочки

В Великобритании случайно нашли письмо маленькой девочки в Санта-Клауса, датированное 2 декабря 1898 года

Об этом сообщает BBC.

Марджори из города Истборн написала письмо Санта-Клаусу с просьбой нескольких новогодних подарков.

Девочка просила:

  1. Игрушечных утку и цыпленка;
  2. Рождественский чулок для подарков;
  3. Кусок ленты;
  4. Мячик для ее кошки по имени Киттикинс.

Получила ли девочка указанные подарки, неизвестно. Письмо около 120 лет пролежало в книге. Его нашли, когда книгу отдали на благотворительность. Теперь рукопись выставлена ​​в магазине игрушек в городе Кентербери.

Сотрудница магазина Лили Бирчел, чей отец и нашел письмо, рассказала о намерении найти потомков семьи Марджори и вернуть им рукопись. Бирчел увидела в письме девочки дух Рождества: "Скромные подарки, настоящее чувство волшебства и вера".

Однако найти потомков Марджори весьма проблематично. В письме указано, что девочка жила на улице Энис-роуд в Истборне, однако эту часть города разбомбили во время Первой мировой войны и позже полностью перестроили.

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