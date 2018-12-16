Что просили дети у Санты 120 лет назад. В Британии нашли старое письмо маленькой девочки
Об этом сообщает BBC.
Марджори из города Истборн написала письмо Санта-Клаусу с просьбой нескольких новогодних подарков.
Девочка просила:
- Игрушечных утку и цыпленка;
- Рождественский чулок для подарков;
- Кусок ленты;
- Мячик для ее кошки по имени Киттикинс.
Получила ли девочка указанные подарки, неизвестно. Письмо около 120 лет пролежало в книге. Его нашли, когда книгу отдали на благотворительность. Теперь рукопись выставлена в магазине игрушек в городе Кентербери.
Сотрудница магазина Лили Бирчел, чей отец и нашел письмо, рассказала о намерении найти потомков семьи Марджори и вернуть им рукопись. Бирчел увидела в письме девочки дух Рождества: "Скромные подарки, настоящее чувство волшебства и вера".
Однако найти потомков Марджори весьма проблематично. В письме указано, что девочка жила на улице Энис-роуд в Истборне, однако эту часть города разбомбили во время Первой мировой войны и позже полностью перестроили.
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