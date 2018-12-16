15 декабря на фронте: уничтожены 3 оккупанта, 8 ранены

16 декабря, 2018, 07:19

15 декабря 2018 российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Огнем в ответ украинские военные троих оккупантов уничтожили и еще восьмерых ранили

Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) по состоянию на 07:00 воскресенья, 16 декабря, которое распространила пресс-служба Министерства обороны.

В частности, россияне и наемники открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Станица Луганская - на Луганском направлении и позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, что на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединский на Мариупольском направлении.

"В результате боевых действий один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера, и один военный получил ранения. По данным разведки 15 декабря троих оккупантов было уничтожено и 8 ранены", - отмечается в сообщении.

Сегодня утром "враг огонь не открывал", добавляют в Минобороны.