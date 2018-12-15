Украинский консулам в Москве не дают с глазу на глаз пообщаться с захваченными моряками

15 декабря, 2018, 22:52

Адвокат Николай Полозов заявил, что украинским консулам в Москве не позволяют конфиденциально пообщаться с нашими моряками, захваченными россиянами

Об этом Полозов рассказал "Радио Свобода" .

"К сожалению, общение с консулами проходит не конфиденциально, оно идет на общих основаниях, и этот разговор контролируется. Но, тем не менее, морякам передали позицию их страны и рассказали, что за них борются", - сказал адвокат.

Полозов также сообщил, что раненых моряков посетили 12 декабря их адвокаты и с ними удалось пообщаться конфиденциально.

"Все моряки, с которыми проводились следственные действия, заявили, что они являются военнопленными. В частности, Роман Мокряк заявил, что, поскольку он является командиром катера" Бердянск "и вместе со своими подчиненными является военнопленным, то он не будет давать никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены, потому что они выполняли его приказы. Сами следственные действия пока такие: следователь знакомит моряков с постановлениями о назначении нескольких технических экспертиз и проводит с ними допрос, в ходе которого моряки и заявляют, что они - военнопленные, а не уголовные преступники, которыми их пытается представить российская власть ", - рассказал Полозов.

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