Обнародовані официальное название Украинской церкви и титул ее предстоятеля
15 декабря, 2018, 22:32
Стали известны официальное название поместной Украинской церкви и титул ее предстоятеля Епифания
Об этом сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря в facebook.
"Официальное название согласно Уставу - Православная Церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", - подчеркнул владыка Евстратий.
Кроме того, он обнародовал и официальный титул предстоятеля Поместной Церкви.
"Владыка Епифаний будет "митрополитом Киевским и всей Украины". Титул Предстоятеля: Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всей Украины", - сообщил пресс-секретарь.
- 16 декабря Епифаний отслужит первую литургию в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
- Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Епифания с избранием предстоятелем поместной Украинской православной церкви
- Стали известны подробности выборов предстоятеля новой Украинской православной церкви, которые состоялись 15 декабря в Киеве.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь .
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
- Кроме этого, премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал создания Украинской поместной церкви.
- Также создание единой поместной Украинской православной церкви приветствовал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
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