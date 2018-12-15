Обнародовані официальное название Украинской церкви и титул ее предстоятеля

15 декабря, 2018, 22:32

Стали известны официальное название поместной Украинской церкви и титул ее предстоятеля Епифания

Об этом сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря в facebook.

"Официальное название согласно Уставу - Православная Церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", - подчеркнул владыка Евстратий.

Кроме того, он обнародовал и официальный титул предстоятеля Поместной Церкви.

"Владыка Епифаний будет "митрополитом Киевским и всей Украины". Титул Предстоятеля: Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всей Украины", - сообщил пресс-секретарь.