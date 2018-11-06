Лозового сняли с самолета в Праге с фальшивыми деньгами

6 ноября, 2018, 00:01

Нардепа от "Радикальной партии" сняли с самолета в столице Чехии

Народного депутата от фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрея Лозового сняли с самолета в столице Чехии Праге с фальшивыми деньгами.

Об этом написал сам нардеп в Facebook.

"Освободили. Спасибо Олегу Ляшко, Сергею Князеву, Вячеславу Аброськину, Павлу Климкину, Игорю Мосийчуку, послу Евгению Перебийнису, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию Бабицкому и всем неравнодушным. Стал жертвой валютных аферистов. Помощник менял средства - и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление)", - написал Лозовой.

По словам народного депутата, он был в Праге и хотел купить в duty free подарок матери Оксане Лозовой и оказалось, что деньги - фальшивые.

"Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству - меня задержали. Сняли с самолета. Как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там (когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши). Но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший", - рассказал парламентарий.