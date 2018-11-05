Завершилось голосование за лучшие книги конкурса "Еспресо. Выбор читателей"
Определение лучших книг номинаций "Литература для взрослых" и "Литература для детей" продолжалось в течение октября. Читатели библиотек имели возможность познакомиться с финалистами конкурса и выбрать лучшую среди представленных книг. Библиотеки уже сообщили результаты. На их основе, а также по результатам голосования на Форуме издателей во Львове будут определены победители премии, которых объявят в конце ноября в эфире телеканала "Еспресо" и на сайте espreso.tv.
Напомним, в финал "Еспресо. Выбор читателей" вышли три книги для взрослых:
1."Интернат", Сергей Жадан (Издательство "Meridian Czernowitz").
2. "Любовники Юстиции", Юрий Андрухович (Издательство "Meridian Czernowitz").
3. "Третья кабинка — Лос-Анджелес", Захарченко Елена (Издательство "НОРА-ДРУК").
А также три книги для детей:
1.“Дремучий лес”, Анастасия Лавренишина (Издательство “Фонтан сказок”).
2. “Моя Ба”, Татьяна Стус (Издательство “Ранок”).
3. “MOX NOX”, Таня Малярчук (“Издательство Старого Льва”).
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