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Завершилось голосование за лучшие книги конкурса "Еспресо. Выбор читателей"

В библиотеках завершилось голосование за лучшие книги конкурса "Еспресо. Выбор читателей" 2018 года

Определение лучших книг номинаций "Литература для взрослых" и "Литература для детей" продолжалось в течение октября. Читатели библиотек имели возможность познакомиться с финалистами конкурса и выбрать лучшую среди представленных книг. Библиотеки уже сообщили результаты. На их основе, а также по результатам голосования на Форуме издателей во Львове будут определены победители премии, которых объявят в конце ноября в эфире телеканала "Еспресо" и на сайте espreso.tv.

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Напомним, в финал "Еспресо. Выбор читателей" вышли три книги для взрослых:

1."Интернат", Сергей Жадан (Издательство "Meridian Czernowitz").
2. "Любовники Юстиции", Юрий Андрухович (Издательство "Meridian Czernowitz").
3. "Третья кабинка — Лос-Анджелес", Захарченко Елена (Издательство "НОРА-ДРУК").

А также три книги для детей:

1.“Дремучий лес”, Анастасия Лавренишина (Издательство “Фонтан сказок”).
2. “Моя Ба”, Татьяна Стус (Издательство “Ранок”).
3. “MOX NOX”, Таня Малярчук (“Издательство Старого Льва”).

 
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