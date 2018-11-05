Инспектор киевского СИЗО пытался пронести заключенным наркотики

5 ноября, 2018, 15:35

Избрана мера пресечения инспектору охраны ГУ "Киевский следственный изолятор", который пытался пронести наркотические средства в учреждение предварительного заключения

Об этом сообщает прокуратура города Киева в своем Facebook.

Работника СИЗО задержали на пропускном пункте "Киевского следственного изолятора". Во время поверхностного осмотра у него обнаружен и изъят каннабис, который был расфасован в пачки из-под сигарет, и метадон в таблетках.

Сейчас инспектору охраны сообщено о подозрении в преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.