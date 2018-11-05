Я не верю, что найдут заказчика убийства Гандзюк, - мать Ирины Ноздровской
Об этом в эфире Еспресо.TV заявила мать юристки Ноздровской Екатерина Дуняк.
"Сейчас говорится о том, что сядут в тюрьму заказчики убийства Екатерины Гандзюк. Я вам сейчас скажу, что не сядут. Потому что моего ребенка, Ирину Ноздровскую, также заказали и убили. Я знаю заказчиков, я знаю убийц. И Россошанский таам был. Сейчас он также ничего не говорит. Он знает, кто убивал и знает, вместе с кем он убивал - он знает все. Дело это сфабриковано полностью. Я обращалась к депутатам и инстанций - они не расследуют. Они просто не расследуют. Поэтому я не верю в то, что убийство Екатерины Гандзюк также будет раскрыто", - отметила мать Ноздровской.
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Она также отметила, что очень сочувствует матери Екатерины и понимает эту невыносимую боль, когда теряешь ребенка, которого жестоко убивают на заказ.
- Напомним, 1 января тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.
- В понедельник, 8 января 2018 года, Нацполиция задержала первого и пока единственного подозреваемого в совершении этого преступления. Мотив преступления - месть.
- По данным СМИ, это якобы Юрий Россошанский 1954 года рождения - отец Дмитрия Россошанского.
- Позже Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
- Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.
- Тем временем фракция "Народный Фронт" поддержала создание временной следственной комиссии по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, на которую 31 июля возле подъезда мужчина вылил кислоту. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
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