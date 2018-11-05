Я не верю, что найдут заказчика убийства Гандзюк, - мать Ирины Ноздровской

5 ноября, 2018, 21:52

Заказное убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк не будет раскрыто так же, как до сих пор не раскрыто убийство правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом в эфире Еспресо.TV заявила мать юристки Ноздровской Екатерина Дуняк.

"Сейчас говорится о том, что сядут в тюрьму заказчики убийства Екатерины Гандзюк. Я вам сейчас скажу, что не сядут. Потому что моего ребенка, Ирину Ноздровскую, также заказали и убили. Я знаю заказчиков, я знаю убийц. И Россошанский таам был. Сейчас он также ничего не говорит. Он знает, кто убивал и знает, вместе с кем он убивал - он знает все. Дело это сфабриковано полностью. Я обращалась к депутатам и инстанций - они не расследуют. Они просто не расследуют. Поэтому я не верю в то, что убийство Екатерины Гандзюк также будет раскрыто", - отметила мать Ноздровской.

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Она также отметила, что очень сочувствует матери Екатерины и понимает эту невыносимую боль, когда теряешь ребенка, которого жестоко убивают на заказ.