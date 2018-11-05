Второй тур муниципальных выборов в Польше: правящая партия проиграла в Кракове и Гданьске

5 ноября, 2018, 11:38

Во время второго тура местных выборов в Польше избиратели Гданьска и Кракова предпочли действующих мэров перед кандидатами правящей партии, зато мэром Перемышля стал кандидат движения "Кукизь15"

Об этом сообщает RMF24.

Едва ли не главной интригой второго тура местных выборов был вопрос, удастся ли действующему мэру Яцеку Майхровски, который руководит Краковом с 2002 года, победить кандидатку "Права и справедливости" Малгожату Вассерман. В результате голосования Майхровский одержал победу с почти 62% голосов, за Вассерман проголосовали 38% избирателей.

Действующий мэр Гданьска Павел Адамович также выиграл у кандидата Объединенной правой Карпа Плажинский. Глава города с 1998 года получил почти 65% голосов, его оппонент - не более 35%.

В Щецине также победил действующий мэр Петр Кшистек с результатом в более 78%, за кандидата Объединенной правой проголосовали менее 22% избирателей.

Зато в Перемышле выиграл депутат от "Кукизь15" Войцех Бакун с почти 75% поддержки, его оппонент Януш Гамрищак получил более 25%.

В первом туре выборов, который состоялся 21 октября, правящая партия "Право и справедливость" усилила свое присутствие в региональных органах власти, однако проиграла на выборах мэра Варшавы, Познани и Лодзя. Там победу одержала проевропейская коалиция, которую возглавляет оппозиционная "Гражданская платформа".