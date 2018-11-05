Второй тур муниципальных выборов в Польше: правящая партия проиграла в Кракове и Гданьске
Об этом сообщает RMF24.
Едва ли не главной интригой второго тура местных выборов был вопрос, удастся ли действующему мэру Яцеку Майхровски, который руководит Краковом с 2002 года, победить кандидатку "Права и справедливости" Малгожату Вассерман. В результате голосования Майхровский одержал победу с почти 62% голосов, за Вассерман проголосовали 38% избирателей.
Действующий мэр Гданьска Павел Адамович также выиграл у кандидата Объединенной правой Карпа Плажинский. Глава города с 1998 года получил почти 65% голосов, его оппонент - не более 35%.
В Щецине также победил действующий мэр Петр Кшистек с результатом в более 78%, за кандидата Объединенной правой проголосовали менее 22% избирателей.
Зато в Перемышле выиграл депутат от "Кукизь15" Войцех Бакун с почти 75% поддержки, его оппонент Януш Гамрищак получил более 25%.
В первом туре выборов, который состоялся 21 октября, правящая партия "Право и справедливость" усилила свое присутствие в региональных органах власти, однако проиграла на выборах мэра Варшавы, Познани и Лодзя. Там победу одержала проевропейская коалиция, которую возглавляет оппозиционная "Гражданская платформа".
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