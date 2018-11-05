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Военные провели учения ударной авиации и ПВО

Военные операции объединенных сил провели учения противовоздушной обороны и ударной авиации

Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Во исполнение приказа Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению", - сказал полковник группы авиации объединенных сил Владимир Меженский.

Согласно информации, военные провели тренировку дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск с обнаружением, распознаванием, сопровождением и условному уничтожению воздушных целей, а экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

 

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