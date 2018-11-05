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Военные обнаружили беспилотник возле одного из арсеналов ВСУ


фото: wikimedia
4 ноября в запретной зоне над одним из арсеналов Вооруженных сил военные обнаружили радиолокационными средствами беспилотный летательный аппарат
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
 
Согласно сообщению, подразделение радиоэлектронной борьбы подавило радиоканал управления беспилотником, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
 
"В то же время усиленна очередная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории", - говорится в сообщении.
 
О неправомерном применении беспилотного аппарата близ военной части сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Нацполиции в районе их ответственности.
 
  • Напомним, во вторник, 9 октября на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
  • Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
  • Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
  • Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
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