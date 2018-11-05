Военные обнаружили беспилотник возле одного из арсеналов ВСУ
5 ноября, 2018, 16:05
4 ноября в запретной зоне над одним из арсеналов Вооруженных сил военные обнаружили радиолокационными средствами беспилотный летательный аппарат
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Согласно сообщению, подразделение радиоэлектронной борьбы подавило радиоканал управления беспилотником, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
"В то же время усиленна очередная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории", - говорится в сообщении.
О неправомерном применении беспилотного аппарата близ военной части сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Нацполиции в районе их ответственности.
- Напомним, во вторник, 9 октября на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет