Военные обнаружили беспилотник возле одного из арсеналов ВСУ

5 ноября, 2018, 16:05

4 ноября в запретной зоне над одним из арсеналов Вооруженных сил военные обнаружили радиолокационными средствами беспилотный летательный аппарат

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Согласно сообщению, подразделение радиоэлектронной борьбы подавило радиоканал управления беспилотником, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

"В то же время усиленна очередная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории", - говорится в сообщении.

О неправомерном применении беспилотного аппарата близ военной части сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Нацполиции в районе их ответственности.