В строительном мусоре Андреевской церкви нашли оклад старинной иконы
5 ноября, 2018, 12:00
Во время ремонтно-реставрационных работ Андреевской церкви строители обнаружили оклад старинной иконы
Об этом сообщил заместитель директора реставрационных и хозяйственных работ в Национальном заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко в своем Facebook.
"Сегодня во время ремонтно-реставрационных работ на чердаке под лестницей Андреевской церкви нашли оклад от иконы ХІХ века", - написал Вадим Кириленко.
На окладе изображены Богоматерь с ребенком. Находку передали в фонд заповедника "София Киевская".
По словам рабочих, которые проводили реставрационные работы, оклад лежал прямо посреди строительного мусора.
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