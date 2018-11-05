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В строительном мусоре Андреевской церкви нашли оклад старинной иконы

Во время ремонтно-реставрационных работ Андреевской церкви строители обнаружили оклад старинной иконы

Об этом сообщил заместитель директора реставрационных и хозяйственных работ в Национальном заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко в своем Facebook.

"Сегодня во время ремонтно-реставрационных работ на чердаке под лестницей Андреевской церкви нашли оклад от иконы ХІХ века", - написал Вадим Кириленко.
 
На окладе изображены Богоматерь с ребенком. Находку передали в фонд заповедника "София Киевская".
 
По словам рабочих, которые проводили реставрационные работы, оклад лежал прямо посреди строительного мусора.
 

 

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