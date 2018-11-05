В Солсбери снова откроют ресторан, где отравились Скрипали
Об этом сообщает Sky News.
В заведении обновили интерьер и разработали осеннее меню. Все деньги, которые заработает заведение во время первого дня после ребрендинга, пойдут на благотворительность.
По словам директора ресторана итальянской кухни Zizzi, открытие заведения станет жестом поддержки населения города.
"Город и так переживает тяжелые времена, поэтому мы хотим воспользоваться возможностью показать обществу нашу поддержку" ,- рассказал он.
Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
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5 сентября британские прокуроры заявили, что имеют достаточно доказательств, чтобы обвинить двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в сговоре с целью убийства Скрипаля.
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Премьер Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипаля являются офицерами российской военной разведки.
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