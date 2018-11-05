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В Солсбери снова откроют ресторан, где отравились Скрипали


фото: Sky News
В британском городе Солсбери снова откроют ресторан Zizzi, где восемь месяцев назад отравили Сергея и Юлию Скрипалей

Об этом сообщает Sky News.

В заведении обновили интерьер и разработали осеннее меню. Все деньги, которые заработает заведение во время первого дня после ребрендинга, пойдут на благотворительность.

По словам директора ресторана итальянской кухни Zizzi, открытие заведения станет жестом поддержки населения города.

"Город и так переживает тяжелые времена, поэтому мы хотим воспользоваться возможностью показать обществу нашу поддержку" ,- рассказал он.

Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.

 

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