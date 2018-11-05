В Праге состоялась акция памяти жертв Голодомора

5 ноября, 2018, 08:16

В столице Чехии состоялось мероприятие памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов в рамках международной акции "Зажжем свечу памяти!"

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Украинцы и чехи собрались на Старомнестской площади в историческом центре города, чтобы почтить память погибших во время организованного сталинской властью Голодомора.

"Трудно вообще представить, что ежедневно может умирать 75 тыс. людей. Геноцид против украинского народа нанес такой страшный удар по нашей нации, что мы до сих пор не можем избавиться от этих последствий. Это был не только моральный, физический удар. Это был удар по генофонду, поскольку треть всех погибших - дети. Мы все должны не просто помнить эту величайшую трагедию украинского народа в нашей истории, мы должны делать все для того, чтобы никаких гибридных войн против Украины никогда больше не было", - сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Проведение нынешней акции посвятили памяти детей, которые умерли или не родились вследствие геноцида. Во время акции участники произнесли имена 85 детей, которые стали жертвами Голодомора в Днепропетровской области. После этого собравшиеся зажгли свечи, из которых выложили надпись "1932-33", и почтили погибших минутой молчания.