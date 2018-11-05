В Праге открыли мост в честь украинского диссидента Макуха

5 ноября, 2018, 22:04

В столице Чехии Праге открыли мост в честь украинского диссидента Василия Макуха, который совершил акт самосожжения в Киеве в знак протеста против оккупации и русификации Украины и введения войск в Чехословакию

Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщила пресс-служба посольства Украины в Чехии в своем Facebook.

"80 лет назад в Киеве на Крещатике в протест против оккупации и русификации Украины и оккупации Чехословакии совершил акт самосожжения украинский диссидент Василий Макух. В мае этого года его именем назвали небольшой мост через реку Ботич в Праге. К годовщине этой печальной даты состоялось открытие моста Макуха и информационной таблице о нем ", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, в открытии приняли участие посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, сенатор Парламента Чешской Республики Рената Хмелова, директор Института по исследованиям тоталитарных режимов Зденек Газдра, историки-украинисты Давид Свобода и Петр Блажек, украинисты Рита Киндлерова и Богдан Райчинец, которые приложили значительные усилия к появлению моста Макуха в Праге и популяризации его имени в Чехии, и в Украине.

Посол в своем выступлении поблагодарил за память борца за свободу Василия Макуха:

"Многие украинцы выражали свою поддержку чешскому и словацкому народам во времена оккупации. Сегодня же, когда Украина переживает не лучшие времена, украинцы чувствуют поддержку от чехов. Поэтому я бы хотел поблагодарить чешский народ, правительство и парламент за поддержку, которую в них чувствует Украина ", - отметил посол Украины Евгений Перебийнис.