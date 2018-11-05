В Польше перевернулся украинский грузовик, водитель оказался пьяным
5 ноября, 2018, 08:52
Украинский водитель двухэтажного автобуса, который попал в ДТП 4 ноября возле польского города Бохня, оказался пьяным
Об этом сообщает Rmf24.
Опрокинутый грузовик заблокировал движение на трассе в направлении Жешув по автостраде А4 в городе Чотинец.
По данным издания, у водителя-украинца обнаружили около 2 промилле алкоголя. Сейчас водитель находится в госпитале.
Фото: RMF24
- Напомним, в воскресенье, 4 ноября, на автостраде А4, которая ведет из Украины через Польшу в Германию, столкнулись четыре легковушки и двухэтажный автобус с Украины.
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