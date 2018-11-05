В Польше перевернулся украинский грузовик, водитель оказался пьяным

5 ноября, 2018, 08:52

Украинский водитель двухэтажного автобуса, который попал в ДТП 4 ноября возле польского города Бохня, оказался пьяным

Об этом сообщает Rmf24.

Опрокинутый грузовик заблокировал движение на трассе в направлении Жешув по автостраде А4 в городе Чотинец.

По данным издания, у водителя-украинца обнаружили около 2 промилле алкоголя. Сейчас водитель находится в госпитале.

Фото: RMF24