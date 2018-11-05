В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, пострадали 7 человек

5 ноября, 2018, 07:43

В воскресенье, 4 ноября, на автостраде А4, которая ведет из Украины через Польшу в Германию, столкнулись четыре легковушки и двухэтажный автобус с Украины

Об этом сообщает "Польское радио".

Авария произошла днем возле города Бохня Малопольского воеводства на 453-м км автомагистрали на высоте местности Прошувки.

В ДТП пострадали 7 человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Им оказали помощь на месте, после чего отвезли в больницу для дальнейшей диагностики.

72 пассажира автобуса доставили в школу в городе Прошувки ожидать другой автобус.

Еще раньше на автомагистрали А4 в Хотыньке в аварию попал украинский грузовик, у водителя которого в крови было около 2 промилле алкоголя. С травмами его госпитализировали.