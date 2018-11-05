В Марселе обрушились два дома, есть пострадавшие

5 ноября, 2018, 15:41

По меньшей мере два человека получили легкие ранения в понедельник, 5 октября, в результате обрушения двух жилых домов в центре Марселя во Франции

Об этом сообщила пресс-служба местных спасателей.

Как отмечается, обвал произошел утром понедельника в 9 часов. Одно из зданий подлежало сносу и из-за аварийного состояния было отселено.

О количестве пострадавших пока точной информации нет. Ведь речь идет о вероятности того, что в одном из отселенных домов могли быть несколько бездомных.

Спасательные службы сейчас оцепили территорию, разборы завалов продолжаются.