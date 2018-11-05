В Марселе обрушились два дома, есть пострадавшие
Об этом сообщила пресс-служба местных спасателей.
Как отмечается, обвал произошел утром понедельника в 9 часов. Одно из зданий подлежало сносу и из-за аварийного состояния было отселено.
О количестве пострадавших пока точной информации нет. Ведь речь идет о вероятности того, что в одном из отселенных домов могли быть несколько бездомных.
Спасательные службы сейчас оцепили территорию, разборы завалов продолжаются.
URGENT - Effondrement d'un immeuble rue d'Aubagne à #Marseille. Aucune information sur de potentielles victimes. @Prefet13 ouvre immédiatement une cellule de suivi à la préfecture avec @prefpolice13 et @MarinsPompiers— Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) 5 ноября 2018 г.
Évitez le secteur ! Priorité secours aux ! pic.twitter.com/lllhHWStJM
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