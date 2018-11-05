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В Малайзии к пожизненному заключению осудили украинку

Гражданку Украины Клавдию Лопаткину приговорили к пожизненному заключению за перевозку наркотиков

Об этом сообщают малайзийские и западные СМИ, передает Радио Свобода.

24-летнюю Лопаткину признают виновной в перевозке более 1,5 кг наркотиков.

В 2015 году в международном аэропорту на острове Пинанг ее задержали. Работники таможни нашли 2,1 кг кокаина в коробках из-под шоколада, которые она везла с собой.

На момент задержания Клавдия Лопаткина была беременной и родила девочку в тюрьме.

В декабре 2017 года ее оправдали, но сторона обвинения подала апелляцию, и ее приговорили к смертной казни (повешение). Но, благодаря работе украинских дипломатов и правоохранителей, меру пресечения изменили на пожизненное заключение.

 

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