В Малайзии к пожизненному заключению осудили украинку
5 ноября, 2018, 18:37
Гражданку Украины Клавдию Лопаткину приговорили к пожизненному заключению за перевозку наркотиков
Об этом сообщают малайзийские и западные СМИ, передает Радио Свобода.
24-летнюю Лопаткину признают виновной в перевозке более 1,5 кг наркотиков.
В 2015 году в международном аэропорту на острове Пинанг ее задержали. Работники таможни нашли 2,1 кг кокаина в коробках из-под шоколада, которые она везла с собой.
На момент задержания Клавдия Лопаткина была беременной и родила девочку в тюрьме.
В декабре 2017 года ее оправдали, но сторона обвинения подала апелляцию, и ее приговорили к смертной казни (повешение). Но, благодаря работе украинских дипломатов и правоохранителей, меру пресечения изменили на пожизненное заключение.
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