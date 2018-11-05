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В Луцке произошла стрельба, есть погибший


фото: volynpost
В Луцке на улице Набережной произошла стрельба, в результате инцидента - один погибший, еще двое ранены

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

"Сегодня в 14:30 на спецлинию «102» в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.", - говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Тем временем, по данным местных СМИ, во время инцидента, который произошел на автомойке, на улице Набарежной ранен криминальный авторитет Аслан.

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