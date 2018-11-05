В Киеве прошел Всеукраинский строительный саммит-2018

5 ноября, 2018, 09:51

Форум организован Школой системного бизнеса "Бизнес-конструктор". Он собрал предпринимателей и лучших спикеров со всей Украины. Эти люди создали успешный строительный бизнес и готовы делиться практическим опытом. Организатор саммита Кирилл Куницкий убежден, что именно такие мероприятия дают возможность молодым предпринимателям получить необходимые знания и правильно развивать свой бизнес: "Мы пригласили владельцев и директоров топовых компаний Украины, работающих в сфере строительства, поделиться опытом в области маркетинга и управления. Фактически, данная мера направлена ​​на то, чтобы поднять уровень компетенции отечественных компаний, которые занимаются строительством в сфере маркетинга и управления, менеджмента".

Саммит собрал более полутысячи участников, приехавших в столицу чтобы перенять опыт успешных предпринимателей. Которые реализовали себя в строительном бизнесе. Один из них Евгений Лескив - основатель и управляющий партнер KyivBudDevelopment. "В целом моя тема - это девелопмент элитного жилья на Печерске. Я делился своим опытом в этой сфере. Такие саммиты, в том числе, помогают объяснить людям, что происходит. И это объясняют не простые люди, а владельцы бизнеса", - говорит Евгений.

Организаторы строительного саммита планируют проводить подобные мероприятия и в следующем году. А еще расширить представительство и сделать саммит традиционным.