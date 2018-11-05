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В Киеве некоторые работодатели увольняют призывников с работы, - военкомат


фото: zz.te.ua
В Киеве некоторые работодатели увольняют призывников задним числом, чтобы не сохранять за ними рабочее место и не выплачивать среднестатистическую зарплату

Об этом на пресс-конференции заявил военный комиссар Киевского военкомата Сергей Клявлин, информирует УНИАН.

"Есть случаи, когда призывников, которые получают повестку на призыв для происхождения срочной службы, работодатели увольняют задним числом для того, чтобы не удерживать за призывником рабочее место, не выплачивать ему среднестатистическую зарплату", - сказал он.

Клявлин добавил, что это преимущественно касается частных предприятий.

Он также рассказал, что сейчас киевским военным комиссариатом проводится проверка предприятий по соблюдению трудовых прав призывников. По результатам проверки, отметил он, будут опубликованы названия предприятий-нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве от срочной военной службы уклоняется 33 тысячи 618 человек, подлежащих призыву.

 

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