В Киеве некоторые работодатели увольняют призывников с работы, - военкомат

Об этом на пресс-конференции заявил военный комиссар Киевского военкомата Сергей Клявлин, информирует УНИАН.

"Есть случаи, когда призывников, которые получают повестку на призыв для происхождения срочной службы, работодатели увольняют задним числом для того, чтобы не удерживать за призывником рабочее место, не выплачивать ему среднестатистическую зарплату", - сказал он.

Клявлин добавил, что это преимущественно касается частных предприятий.

Он также рассказал, что сейчас киевским военным комиссариатом проводится проверка предприятий по соблюдению трудовых прав призывников. По результатам проверки, отметил он, будут опубликованы названия предприятий-нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве от срочной военной службы уклоняется 33 тысячи 618 человек, подлежащих призыву.