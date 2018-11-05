В Багдаде прогремели несколько взрывов, погибли 8 человек
5 ноября, 2018, 08:36
В столице Ирака произошел ряд взрывов, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли, еще 16 получили ранения
Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на представителя полиции Багдада Хатема аль-Джабира.
Полицейский сообщил, что взрывные устройства сработали в шести кварталах иракской столицы.
Сейчас ни одна из группировок не взяла ответственность за теракты. Власть предполагает, что взрывы организовали террористы "Исламского государства".
Напомним, в августе 2018 года в Багдаде прогремел взрыв на рынке, погибли 2 человека, еще 6 получили ранения.
Ранее, в декабре 2017 года, иракское правительство объявило об окончательном освобождении страны от "ИГ", однако исламисты не прекратили организовывать теракты в различных регионах Ирака.
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