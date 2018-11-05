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Уже девятая страна отозвала свое признание Косово


фото: EPA
Гренада, островная страна в Центральной Америке, отозвала политическую позицию по поводу статуса Косово

Об этом сообщили министры иностранных дел Сербии и Гренады Ивица Дачич и Петер Дейвид, пишет РТС.

Гренада - девятая страна, которая отменила предыдущее решение в отношении статуса Косово. Ранее, по данным сербского МИД, такие решения приняли Доминика, Лесото, Папуа Новая Гвинея, Суринам, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди и Либерия.

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должно быть результатом компромисса, вероятно, референдума.

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