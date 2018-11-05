Украина вошла в топ-10 армий Европы

5 ноября, 2018, 17:04

Украинская армия заняла 10 место в рейтинге топ-25 армий Европы

Рейтинг опубликовало издание Business Insider.

Во время создания рейтинга учитывались индекс силы, общая численность населения страны, количество военнослужащих, количество летательных аппаратов, истребителей, боевых танков, общих военно-морских активов и оборонный бюджет страны.

"Индекс силы" определяли по 55 критериям. Эксперты фокусировались скорее на разнообразии оружия, чем на его количестве, а ядерные запасы вообще не учитывали.

Рейтинг топ-25 армий Европы Россия открывает, а закрывает Бельгия.

Украина в этом перечне занимает 10 место со следующими показателями:

Индекс силы: 0.5383

Общее количество населения: 44 033 874

Всего военнослужащих: 1 182 000

Общее количество воздушных судов: 240

Истребитель: 39

Боевые танки: 2 214

Общие военно-морские активы: 25

Оборонный бюджет: 4,88 млрд. Долл. США

Полный рейтинг топ-25 армий Европы: