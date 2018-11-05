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Украина вошла в топ-10 армий Европы


фото: REUTERS
Украинская армия заняла 10 место в рейтинге топ-25 армий Европы

Рейтинг опубликовало издание Business Insider.

Во время создания рейтинга учитывались индекс силы, общая численность населения страны, количество военнослужащих, количество летательных аппаратов, истребителей, боевых танков, общих военно-морских активов и оборонный бюджет страны.

"Индекс силы" определяли по 55 критериям. Эксперты фокусировались скорее на разнообразии оружия, чем на его количестве, а ядерные запасы вообще не учитывали.

Рейтинг топ-25 армий Европы Россия открывает, а закрывает Бельгия.

Украина в этом перечне занимает 10 место со следующими показателями:

  • Индекс силы: 0.5383
  • Общее количество населения: 44 033 874
  • Всего военнослужащих: 1 182 000
  • Общее количество воздушных судов: 240
  • Истребитель: 39
  • Боевые танки: 2 214
  • Общие военно-морские активы: 25
  • Оборонный бюджет: 4,88 млрд. Долл. США

Полный рейтинг топ-25 армий Европы:

  1. Россия
  2. Франция
  3. Великобритания
  4. Турция
  5. Германия
  6. Италия
  7. Испания
  8. Польша
  9. Греция
  10. Украина
  11. Чехия
  12. Швеция
  13. Швейцария
  14. Норвегия
  15. Нидерланды
  16. Румыния
  17. Беларусь
  18. Денмарк
  19. Венгрия
  20. Финляндия
  21. Болгария
  22. Австрия
  23. Словакия
  24. Португалия
  25. Бельгия
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