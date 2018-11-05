Украина вошла в топ-10 армий Европы
5 ноября, 2018, 17:04
Украинская армия заняла 10 место в рейтинге топ-25 армий Европы
Рейтинг опубликовало издание Business Insider.
Во время создания рейтинга учитывались индекс силы, общая численность населения страны, количество военнослужащих, количество летательных аппаратов, истребителей, боевых танков, общих военно-морских активов и оборонный бюджет страны.
"Индекс силы" определяли по 55 критериям. Эксперты фокусировались скорее на разнообразии оружия, чем на его количестве, а ядерные запасы вообще не учитывали.
Рейтинг топ-25 армий Европы Россия открывает, а закрывает Бельгия.
Украина в этом перечне занимает 10 место со следующими показателями:
- Индекс силы: 0.5383
- Общее количество населения: 44 033 874
- Всего военнослужащих: 1 182 000
- Общее количество воздушных судов: 240
- Истребитель: 39
- Боевые танки: 2 214
- Общие военно-морские активы: 25
- Оборонный бюджет: 4,88 млрд. Долл. США
Полный рейтинг топ-25 армий Европы:
- Россия
- Франция
- Великобритания
- Турция
- Германия
- Италия
- Испания
- Польша
- Греция
- Украина
- Чехия
- Швеция
- Швейцария
- Норвегия
- Нидерланды
- Румыния
- Беларусь
- Денмарк
- Венгрия
- Финляндия
- Болгария
- Австрия
- Словакия
- Португалия
- Бельгия
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