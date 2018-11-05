Угнали за 40 секунд: на Киевщине задержали автоворов

5 ноября, 2018, 16:21

На Киевщине задержали группу злоумышленников, которые похищали авто за 40 секунд

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Задержанные похищали транспортные средства, а потом требовали за него выкуп. На счету преступной группы 10 задокументированных краж в Киеве и области.

В состав группы входили четыре человека, двое из которых были предварительно осуждены за аналогичные преступления. Кроме того, один из злоумышленников совершал угоны, будучи условно осужденным.

Высокий уровень технического обеспечения, которое они использовали, позволял совершать угон автомобиля за 40 секунд.

Для их задержания привлекли шесть патрульных групп. Во время погони злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации, шли на таран, чтобы полицейские слетели с дороги. Однако они сами вылетели в кювет и были задержаны.

В машине полицейские обнаружили балаклавы, перчатки, а также электронные средства взлома системы защиты автомобиля. Кроме того, во время проведения досмотра задержанных, у двоих из них были изъяты две боевых гранаты РГД.

В ходе обысков изъяли автомат Калашникова и дымовую шашку. Также изъяты радиостанции и спецсредства для выявления и подавления сигналов навигаторов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. Также открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Задержанным уже объявлено о подозрении.