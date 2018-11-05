Убийство Хашогги: сыновья журналиста требуют вернуть тело отца
Об этом они заявили в интервью CNN.
"Все, что мы сейчас хотим, это похоронить отца на кладбище Аль-Баки в Медине (Саудовская Аравия, - ред.)... Я говорил об этом с саудовской властью, и я просто надеюсь, что это произойдет скоро", - сказал Салах Хашогги, сын журналиста.
"Я действительно надеюсь, что все, что случилось, не было болезненным для него или что это произошло быстро", - сказал его другой сын, Абдулла Хашогги.
Оба сына назвали отца "мужественным и очень смелым". По их словам, после убийства отца они получили страдания и неуверенность.
Власти Турции все еще ищут останки тела журналиста и утверждают, что Хашогги был убит группой лиц, отправленных из Эр-Рияда.
На прошлой неделе в прокуратуре заявили, что тело Хашогги расчленили после того, как его задушили, а в The Washington Post написали, что следователи рассматривают версию о том, что тело растворили в кислоте, отмечают в материале CNN.
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- Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.
- Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили. Правоохранители ищут тело Хашогги в лесу Белград возле Стамбула и на окраинах города Стамбул в 90 км к югу от Стамбула.
- Английский, французский, нидерландский и американский министры отменили участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде из-за беспокойства по поводу вероятного убийства журналиста, Президент США Дональд Трамп пообещал "очень жесткую" реакцию Вашингтона в случае подтверждения причастности Эр-Рияда.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. Вследствие убийства саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых. В расследовании убийства Хашогги примет участие ЦРУ.
- Лидер Турецкой оппозиционной партии Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела убитого Хашогги.
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