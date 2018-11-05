Убийство Хашогги: сыновья журналиста требуют вернуть тело отца

5 ноября, 2018, 09:27

Сыновья убитого журналиста Джамаля Хашогги обратились к властям Саудовской Аравии с требованием вернуть тело отца

Об этом они заявили в интервью CNN.

"Все, что мы сейчас хотим, это похоронить отца на кладбище Аль-Баки в Медине (Саудовская Аравия, - ред.)... Я говорил об этом с саудовской властью, и я просто надеюсь, что это произойдет скоро", - сказал Салах Хашогги, сын журналиста.

"Я действительно надеюсь, что все, что случилось, не было болезненным для него или что это произошло быстро", - сказал его другой сын, Абдулла Хашогги.

Оба сына назвали отца "мужественным и очень смелым". По их словам, после убийства отца они получили страдания и неуверенность.

Власти Турции все еще ищут останки тела журналиста и утверждают, что Хашогги был убит группой лиц, отправленных из Эр-Рияда.

На прошлой неделе в прокуратуре заявили, что тело Хашогги расчленили после того, как его задушили, а в The Washington Post написали, что следователи рассматривают версию о том, что тело растворили в кислоте, отмечают в материале CNN.

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