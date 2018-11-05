Убийство Гандзюк: в Раде предлагают создать следственную комиссию

5 ноября, 2018, 11:51

Группа народных депутатов предложила создать в Верховной Раде следственную комиссию для расследования нападений на гражданских активистов и журналистов, в частности убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк

Об этом заявил в ходе согласительного совета спикер парламента Андрей Парубий.

"Группа народных депутатов обратилась к фракциям парламента с предложением создания временной следственной комиссии. По этому поводу идут дискуссии и все фракции смогут по этому поводу высказать свою позицию. Хочу от имени всех народных депутатов, от всех фракций и от себя лично выразить родным и друзьям Екатерины сочувствие. Вечная память ", - сказал Парубий.

Глава Верховой Рады также призвал правоохранительные органы как можно скорее установить не только исполнителей, но и всех заказчиков этого преступления.

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В то же время народный депутат Мустафа Найем привел список нардепов, которые уже подписали это предложение. Это Найем М. М., Сотник А. С., Шкрум А. И., Залищук С. П., Войцицкий В. Н., Соболев Е.В., Луценко И. В., Еднак О. В., Гопко Г. М., Веселова Н. В., Птичник В. Ю., Рябчин А. Н.

Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что возглавляемая им фракция даст представителей в эту комиссию.