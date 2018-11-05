Убийство Гандзюк: если судить только исполнителей, заказчики избегут ответственности, - адвокат

5 ноября, 2018, 09:02

Если дело об убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк передадут в суд в нынешнем виде против исполнителей нападения, то это сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства

Об этом сообщила адвокат Гандзюк Евгения Закревская, передает "Громадское".

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию по крайней мере на вчера, этим исполнителям не было изменено подозрение и не было добавлено признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", - заявила Закревская.

По словам адвоката, в случае отсутствия признаки заказа в производстве полиции по исполнителях будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в пределах другого производства, которое открыто СБУ. Ведь они не могут быть дважды подозреваемыми или дважды обвиняемыми.

Она добавила, что ранее адвокаты Гандзюк направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонской области и в Генпрокуратуру.

"Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд - это просто сделать невозможным в дальнейшем привлечение заказчика", - подчеркнула она.

Адвокат добавила, что прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

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