У предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия обнаружили особняк с вертолетной площадкой

5 ноября, 2018, 09:40

Журналисты "Телевизионной службы новостей" обнаружили на окраине Черновцов большой особняк, который, по данным программы, принадлежит предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Ни названия улиц ,ни номера дома не увидишь. Однако хозяина выдает отделка - ворота и окна в огромных крестах. А от нечистой силы здесь есть агрессивная охрана. На вопрос, дома ли Онуфрий, охрана говорит нет. Дальше слова у них заканчиваются и к нам для полного понимания ситуации выпускают пса.

Мы отступаем и подымаем квадрокоптер", - рассказывают журналисты.

Работникам СМИ удалось с помощью дрона увидеть на территории особняка главный современный трехуровневый дом, двухэтажный гостевой дом и 5 зданий неизвестного назначения.

"Все здесь подчинено одному замыслу и говорит о том, что поработал над резиденцией хороший архитектор и использовал для отделки недешевые материалы", - отмечают авторы сюжета.

Рядом с этим участком - еще один, на котором размещена часовня, что-то похожее на спортивный комплекс, возможно с бассейном, неизвестное подземное сооружение, напоминающее винный погреб, а также двухэтажный дом с большой террасой и даже вертолетная площадка.

По данным ТСН, оба участка принадлежат митрополиту Онуфрию. Он пользуется имением, когда приезжает в Черновцы.

"Поговаривают, что это все подарил иерарху УПЦ МП такой себе черновицкий бизнесмен Юрий Кушнир", - отмечают журналисты.

Создатели программы напомнили, как Кушнира когда-то вспоминал генпрокурор Юрий Луценко, намекая на его связь с незаконной деятельностью.

"Группировки "Слонов", "Кушниров" и более мелкие группировки контрабандистов должны понять - времена безнаказанности прошли - или разоружение, или противостояние со всей массой государства", - говорил генпрокурор.

Охранники поместья пытались мешать журналистам даже вне территории, которую они охраняли, поэтому авторам сюжета пришлось вызвать полицию, чтобы завершить съемку.