Трамп сомневается, что встретится с Путиным в Париже
5 ноября, 2018, 21:24
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на этой неделе, возможно, не состоится
Об этом передает Reuters.
По словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября - 1 декабря.
"Мы встретимся на G20, и, возможно, у нас будут встречи после этого. Я не уверен, что мы сможем встретиться в Париже. Наверное, нет", - заявил Трамп.
- Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным в Москве ранее подтвердил, что достигнута договоренность о проведении встречи 11 ноября на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.
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