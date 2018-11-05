Томос для Украины: Парубий рассказал, когда состоится Объединительный собор

5 ноября, 2018, 13:03

Объединительный собор украинских церквей по поводу создания единой церкви, которой Вселенский патриархат предоставит автокефалию, состоится до конца ноября

Об этом заявил в ходе согласительного совета глава Верховной Рады Андрей Парубий. передает Еспресо.TV.

"В субботу было подписано важное историческое соглашение между государством Украина и Вселенской патриархией, которая гарантирует создание единой поместной украинской православной церкви и предоставление ей Томосу об автокефалии. С Божьей помощью мы уверенно идем к нашей вековой цели - созданию единой поместной православной церкви. Подписанное соглашение дает мне уверенность надеяться, что уже к концу ноября будет проведен всеукраинский Объединительный собор", - сказал Парубий.

Спикер парламента также поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за заботу о будущем украинской церкви.