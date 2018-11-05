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Томос для Украины: Парубий рассказал, когда состоится Объединительный собор

Объединительный собор украинских церквей по поводу создания единой церкви, которой Вселенский патриархат предоставит автокефалию, состоится до конца ноября

Об этом заявил в ходе согласительного совета глава Верховной Рады Андрей Парубий. передает Еспресо.TV.

"В субботу было подписано важное историческое соглашение между государством Украина и Вселенской патриархией, которая гарантирует создание единой поместной украинской православной церкви и предоставление ей Томосу об автокефалии. С Божьей помощью мы уверенно идем к нашей вековой цели - созданию единой поместной православной церкви. Подписанное соглашение дает мне уверенность надеяться, что уже к концу ноября будет проведен всеукраинский Объединительный собор", - сказал Парубий.

Спикер парламента также поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за заботу о будущем украинской церкви.

  • Напомним, Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.
  • 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему по патриарху УПЦ КП Филарету и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
  • В РПЦ заявили, что Вселенский Патриарх "пересек красную черту". 14 октября полиция задержала около подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней. 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом в связи с решением о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине. Верующим РПЦ запретили молиться в храмах Вселенского патриархата. Русская церковь в Нью-Йорке объявила бойкот Константинополю. РПЦ объявила Вселенского Патриарха Варфоломея "раскольником" и требует извинений за Украину.
  • Верховная Рада передала Андреевскую церковь в Киеве в пользование Вселенского патриархата. Ее планируют сделать посольством Вселенского патриархата.
  • Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная церковь в Украине".
  • Украина и Вселенский патриархат заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках процесса предоставления Томоса об автокефалии.
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