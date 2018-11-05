Талибы атаковали КПП на востоке Афганистана: 13 погибших
5 ноября, 2018, 12:16
В результате нападения талибов на контрольно-пропускной пункт в восточной афганской провинции Газни были убиты по меньшей мере 13 солдат и полицейских
Об этом сообщает AP.
Ариф Ноори, пресс-секретарь губернатора провинции, заявил, что погибли семь солдат и шесть полицейских. Четыре солдата были ранены в результате нападения.
Ноори добавил, что во время трехчасового боя с талибами было убито шесть нападавших и ранены более десятка.
"Талибан" уже взял на себя ответственность за нападение.
Созданный два дня назад контрольно-пропускной пункт в провинции газни имел целью отрезать "Талибан" от основных линий снабжения. В результате нападения пропускной пункт полностью уничтожен.
- Напомним, в результате атаки смертника на востоке Афганистана в провинции Нангархар погибли по меньшей мере 68 человек, еще 165 получили ранения.
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