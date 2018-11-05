Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
5 ноября, 2018, 10:47
В большинстве областей Украины 6 октября ожидается погода без существенных осадков, но с туманом
Об этом сообщила Наталья Диденко, синоптик Еспресо.TV в Facebook.
По словам госпожи Диденко, в Украине ожидается погода без существенных осадков, с туманами и температурой воздуха в пределах +10°C до +16°C, на западе до +20°C, на северо-востоке от +8°C до +12°C.
В Киеве 5 октября ожидается погода без существенных осадков, местами возможен туман, температурой воздуха в пределах от +11°C до +13°C.
Госпожа Диденко также сообщила, что первые морозы придут в Украину уже 17 и 18 ноября.
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