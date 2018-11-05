Сутки в ООС: погиб украинский военный, еще четверо - ранены. Оккупанты потеряли 7 боевиков

5 ноября, 2018, 07:25

В воскресенье, 4 ноября, российские наемники 18 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 13 раз - из запрещенного оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Террористы прицельно били из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское.

Позиции Объединенных сил возле Золотого оккупанты дважды обстреливали из 120-мм минометов, трижды - с 82-мм минометов. Также с 82-мм минометов захватчики обстреляли опорные пункты украинского войска вблизи Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутова и Лебединского.

В результате боевых вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения, еще один получил ранения средней тяжести. Объединенные силы отвечали оккупантам огнем.

По данным разведки, 4 ноября в результате боевых действий трое российских боевиков погибли, еще четверо - получили ранения.

В понедельник, 5 ноября, с начала суток, российские террористы дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Павлополь и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.