Суд арестовал экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука

5 ноября, 2018, 12:50

Голосеевский районный суд Киева взял под стражу экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука

Об этом рассказал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в своем Facebook.

Он сообщил, что Валерию Чернобуку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Бывшего главу Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука подозревают в государственной измене, а именно в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

В субботу, третьего ноября, сотрудники СБУ задержали Чернобука.

Как сообщалось ранее, летом этого года Валерия Чернобука объявили в розыск.