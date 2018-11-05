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Суд арестовал экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука

Валерий Чернобук
Валерий Чернобук
фото: fakty.ua
Голосеевский районный суд Киева взял под стражу экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука

Об этом рассказал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в своем Facebook.

Он сообщил, что Валерию Чернобуку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Бывшего главу Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука подозревают в государственной измене, а именно в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

В субботу, третьего ноября, сотрудники СБУ задержали Чернобука.

Как сообщалось ранее, летом этого года Валерия Чернобука объявили в розыск.

 

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