Суд арестовал экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука
5 ноября, 2018, 12:50
Голосеевский районный суд Киева взял под стражу экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука
Об этом рассказал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в своем Facebook.
Он сообщил, что Валерию Чернобуку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Бывшего главу Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука подозревают в государственной измене, а именно в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.
В субботу, третьего ноября, сотрудники СБУ задержали Чернобука.
Как сообщалось ранее, летом этого года Валерия Чернобука объявили в розыск.
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