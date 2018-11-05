Стрельба в Луцке: полиция установила личности погибшего и раненых

5 ноября, 2018, 19:57

Правоохранители в Луцке установили личности погибшего и раненых в результате стрельбы, произошедшей в понедельник, 5 ноября, в местном кафе на территории автомойки

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

"Полицейские установили личности погибшего и раненых. Все они жители Луцка. В области введен план "Сирена", задействованы все необходимые подразделения из других областей. Предварительно имеем информацию, кто стрелял и был участником. Работаем над тем, чтобы их задержать", - отметил начальник Главного Управления Нацполиции Волынской области Петр Шпига.

Кроме того, как отмечается, по основной версии правоохранителей инцидент рассматривается как бандитские разборки

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 ( хулиганство) и ст. 15 ( покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Как одну из основных версий, следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия", - говорится в сообщении.

Самое суровое наказание санкция этих статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Полицейские также обратились к гражданам, которым известна любая информация относительно стрельбы об этом происшествии, незамедлительно сообщить на линию службы "102".