Стрельба в Луцке: полиция установила личности погибшего и раненых
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
"Полицейские установили личности погибшего и раненых. Все они жители Луцка. В области введен план "Сирена", задействованы все необходимые подразделения из других областей. Предварительно имеем информацию, кто стрелял и был участником. Работаем над тем, чтобы их задержать", - отметил начальник Главного Управления Нацполиции Волынской области Петр Шпига.
Кроме того, как отмечается, по основной версии правоохранителей инцидент рассматривается как бандитские разборки
"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 ( хулиганство) и ст. 15 ( покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Как одну из основных версий, следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия", - говорится в сообщении.
Самое суровое наказание санкция этих статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Полицейские также обратились к гражданам, которым известна любая информация относительно стрельбы об этом происшествии, незамедлительно сообщить на линию службы "102".
- Напомним, в Луцке на улице Набережной произошла стрельба, в результате инцидента - один погибший, еще двое ранены. По данным местных СМИ, во время инцидента, который произошел на автомойке, на улице Набарежной был ранен криминальный авторитет Аслан.
- Позже правоохранители сообщили, что в стрельбе с убийством с поножовщиной, произошла в понедельник, 5 ноября на улице Набережной в Луцке, приняли участие примерно 15 человек.
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