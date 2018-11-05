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Стрельба в Киеве: полиция сообщила подробности инцидента


фото: volynpost
В Луцке в стрельбе с убийством, которая произошла в понедельник, 5 ноября на улице Набережной, приняли участие примерно 15 человек

Об этом сообщает местное издание ВолиньPost со ссылкой на данные правоохранителей.

"Стрельба была внутри кафе. Данных о том, что кто-то пострадал на улице, пока нет", - сообщил начальник следственного управления в Луцке Александр Климовский.

Как уточнили в полиции, во время массовой потасовки со стрельбой, которая произошла на круглосуточной автомойке в понедельник, было по 7-8 человек с каждой стороны.

По данным издания, инцидент произошел внутри кафе, что расположено на территории автомойки. Люди, которые были снаружи, не пострадали.

  • Напомним, в Луцке на улице Набережной произошла стрельба, в результате инцидента - один погибший, еще двое ранены.
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