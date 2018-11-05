Стрельба в Киеве: полиция сообщила подробности инцидента

5 ноября, 2018, 18:10

В Луцке в стрельбе с убийством, которая произошла в понедельник, 5 ноября на улице Набережной, приняли участие примерно 15 человек

Об этом сообщает местное издание ВолиньPost со ссылкой на данные правоохранителей.

"Стрельба была внутри кафе. Данных о том, что кто-то пострадал на улице, пока нет", - сообщил начальник следственного управления в Луцке Александр Климовский.

Как уточнили в полиции, во время массовой потасовки со стрельбой, которая произошла на круглосуточной автомойке в понедельник, было по 7-8 человек с каждой стороны.

По данным издания, инцидент произошел внутри кафе, что расположено на территории автомойки. Люди, которые были снаружи, не пострадали.