США и Южная Корея начали совместные учения
5 ноября, 2018, 11:16
Соединенные Штаты и Южная Корея начали проводить совместные военно-морские маневры
Об этом сообщает Yonhap.
Как отмечается, эти учения являются первыми, которые страны проводят с июня 2018 года.
Летом они были приостановлены для предотвращения угрозы срыва денуклеаризации Северной Кореи.
Согласно имеющейся информации, учения продлятся две недели. В них задействованы катера-амфибии, а также принимают участие около 500 военных.
Время проведения учений большего масштаба пока и далее заморожено.
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