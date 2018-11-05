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США и Южная Корея начали совместные учения

Соединенные Штаты и Южная Корея начали проводить совместные военно-морские маневры

Об этом сообщает Yonhap.

Как отмечается, эти учения являются первыми, которые страны проводят с июня 2018 года.

Летом они были приостановлены для предотвращения угрозы срыва денуклеаризации Северной Кореи.

Согласно имеющейся информации, учения продлятся две недели. В них задействованы катера-амфибии, а также принимают участие около 500 военных.

Время проведения учений большего масштаба пока и далее заморожено.

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